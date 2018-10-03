В Нахчыване будут производиться автомобили, работающие на электричестве

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Нахчыване будут производиться электромобили.

Как сообщает Report, в связи с этим в Нахчыванском автомобильном заводе начались подготовительные работы. Планируется за короткий срок реализовать проект.

По словам директора Нахчыванского автомобильного завода Мусы Абдуллаева, в начале 2019 года в пробно-испытательных целях будет осуществлен также сбор экспериментальных образцов автомобилей на базе "минивенов LIFAN", которые могут быть использованы в скорой медицинской помощи.

Муса Абдуллаев отметил, что до сегодняшнего дня на функционирующем с 2010 года заводе было произведено более 5 тысяч автомобилей. Первоначально на предприятии производились 4 модели автомобилей марки "LIFAN", которые реализуются в стране под брендом "NAZ-LIFAN". В настоящее время на заводе выпускается 14 различных моделей.

Директор Нахчыванского автомобильного завода отметил, что на заводе производятся автомобили, соответствующие современному дизайну, нормам безопасности и экологическим требованиям, которые применяются в автомобильной индустрии. За годы работы значительно расширилась сеть обслуживания и продаж автомобилей, срок гарантии на автомобили увеличен до 3 лет или до 150 тысяч километров пробега. В настоящее время на заводе производятся следующие модели: NAZ-LİFAN 820 и NAZ-LİFAN 330, модель NAZ-LİFAN 650 (NAZ-LİFAN 620-II) с новым дизайном и оснащенный новым экономным двигателем, являющийся новым выпуском модели флагмана завода NAZ-LİFAN 620 по качеству и прочности, а для любителей кроссовера производится модель NAZ-LİFAN X60 с обновленным экстерьером и интерьером и оснащенным двигателем, потребляющим меньше топлива.

М.Абдуллаев сказал, что с целью снижения себестоимости производимых на заводе автомобилей, планируется начать производство некоторых запасных частей у нас в республике.