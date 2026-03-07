Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 18:29
    В Нахчыване 6159 женщин ведут деятельность как активные физические лица.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики Рамиля Сеидова.

    Председатель комитета отметила, что в Нахчыванской Автономной Республике государством создаются благоприятные условия для того, чтобы женщины становились активными членами общества и широко участвовали в общественной жизни.

    Так, в целях развития самозанятости среди женщин в сфере национального и народного прикладного искусства, а также улучшения их благосостояния организуются выставки-продажи изделий ручной работы талантливых женщин, а образцы этого искусства демонстрируются на культурно-массовых мероприятиях.

    Рамиля Сеидова также добавила, что в прошлом году комитет оказал содействие в продаже изделий ручной работы 244 талантливых женщин и женщин, ведущих семейное хозяйство, с целью поддержки самозанятости женщин, нуждающихся в социальной заботе.

    "В целом была осуществлена продажа 4129 изделий ручной работы и произведенной продукции на сумму 28 304 маната", - сказала она.

    Naxçıvanda 6159 qadın aktiv fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərir
    В Нахчыване 6159 женщин ведут деятельность как активные физические лица

