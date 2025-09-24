В Молдове действуют около 100 компаний с азербайджанским капиталом

В настоящее время в Молдове зарегистрировано около 100 компаний с азербайджанским капиталом.

Об этом в интервью Report рассказала директор агентства Invest Moldova Наталия Бежан.

По ее словам, стабильные азербайджанские инвестиции в экономику Молдовы имеют особое значение. "В 2023 году был зафиксирован рекордный объем инвестиций - 5 млн долларов США, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Среди азербайджанских компаний в Молдове особенно стоить отметить нефтяную компанию Bemol, принадлежащую азербайджанскому бизнесмену, которая управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в стране. Вторая компания - Evrazkol, реализующая строительные и инфраструктурные проекты, которые играют важную роль в развитии Молдовы. Обе компании выделяются не только масштабом, но и значительным вкладом в национальную экономику", - сказала она.

