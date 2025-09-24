Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Молдове действуют около 100 компаний с азербайджанским капиталом

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 15:47
    В Молдове действуют около 100 компаний с азербайджанским капиталом

    В настоящее время в Молдове зарегистрировано около 100 компаний с азербайджанским капиталом.

    Об этом в интервью Report рассказала директор агентства Invest Moldova Наталия Бежан.

    По ее словам, стабильные азербайджанские инвестиции в экономику Молдовы имеют особое значение. "В 2023 году был зафиксирован рекордный объем инвестиций - 5 млн долларов США, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Среди азербайджанских компаний в Молдове особенно стоить отметить нефтяную компанию Bemol, принадлежащую азербайджанскому бизнесмену, которая управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в стране. Вторая компания - Evrazkol, реализующая строительные и инфраструктурные проекты, которые играют важную роль в развитии Молдовы. Обе компании выделяются не только масштабом, но и значительным вкладом в национальную экономику", - сказала она.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Наталия Бежан Молдова инвестиции
    Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей