В Мингячевирском промышленном парке создадут национальные текстильные бренды

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сумгайытский химико-промышленный парк принял первого резидента в Мингячевирский промышленный парк.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, им стало ООО Mingechevir Tekstil.

Компания построит в индустриальном парке фабрики, которые будут производить 20 тысяч тонн пряжи в год на основе технологий Германии, Швейцарии, Японии и Турции. На предприятиях ожидается открытие 550 рабочих мест. Строительство фабрик уже начато.

Такие предприятия имеет особое значение для снижения зависимости от импорта в области легкой промышленности, повышения экспортного потенциала, создания национальных текстильных брендов, подготовки квалифицированного персонала и создания новых рабочих мест.