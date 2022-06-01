В Минэкономики обсудили требования к продаже полиэтиленовых пакетов

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана прошла встреча с участием чиновников Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Министерства экологии и природных ресурс

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана прошла встреча с участием чиновников Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Министерства экологии и природных ресурсов, а также руководителей крупных торговых сетей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно сообщению, на мероприятии была представлена подробная информация о требованиях законодательства, запрещающего продажу в торговых сетях полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон и одноразовой пластиковой посуды. На встрече также была подчеркнута важность предоставления потребителям полиэтиленовых пакетов толщиной 15-50 микрон как отдельного товара и заблаговременного информирования о цене реализации.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы использования и продажи изделий из полиэтилена и одноразовой пластиковой продукции, а также были озвучены предложения.