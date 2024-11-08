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Госинвестиции в освобожденные территории в 2025-2028гг составят $8,6 млрд

Госинвестиции в освобожденные территории в 2025-2028гг составят $8,6 млрд 17:01
Бизнес
8 ноября 2024 г. 17:43
Госинвестиции в освобожденные территории в 2025-2028гг составят $8,6 млрд

Государственные инвестиции в 2025-2028гг на проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрены на уровне 8,6 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре реформ" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в 2024 году инвестиции на такие проекты в рамках I Госпрограммы Великого возвращения предусмотрены на уровне 2,8 млрд долларов.

В 2020-2023гг из госбюджета Азербайджана на восстановление освобожденных территорий было направлено 7,1 млрд долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to invest $8.6 billion in liberated territories from 2025-2028
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərə 4 ildə dövlət büdcəsindən 8,6 milyard ABŞ dolları investisiya qoyulacaq

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