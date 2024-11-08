Госинвестиции в освобожденные территории в 2025-2028гг составят $8,6 млрд

17:01

Государственные инвестиции в 2025-2028гг на проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрены на уровне 8,6 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре реформ" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в 2024 году инвестиции на такие проекты в рамках I Госпрограммы Великого возвращения предусмотрены на уровне 2,8 млрд долларов.

В 2020-2023гг из госбюджета Азербайджана на восстановление освобожденных территорий было направлено 7,1 млрд долларов.