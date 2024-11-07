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Госслужба: В Азербайджане удовлетворено 59% жалоб об ограничении конкуренции

Госслужба: В Азербайджане удовлетворено 59% жалоб об ограничении конкуренции В январе-сентябре этого года в Азербайджане рассмотрено 125 обращений касательно ограничения конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением, из них удовлетворено 59%.
Бизнес
7 ноября 2024 г. 20:19
Госслужба: В Азербайджане удовлетворено 59% жалоб об ограничении конкуренции

В январе-сентябре этого года в Азербайджане рассмотрено 125 обращений касательно ограничения конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением, из них удовлетворено 59%.

Как сообщает Report, об этом написал глава Государственной службы по антимонополии и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, меры, принимаемые службой в целях предупреждения ограничения конкуренции, направлены на защиту интересов как субъектов предпринимательства, так и потребителей.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Azərbaycanda rəqabətin məhdudlaşdırılmasına dair müraciətlərin 59 %-i təmin edilib

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