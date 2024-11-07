Госслужба: В Азербайджане удовлетворено 59% жалоб об ограничении конкуренции

В январе-сентябре этого года в Азербайджане рассмотрено 125 обращений касательно ограничения конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением, из них удовлетворено 59%.

В январе-сентябре этого года в Азербайджане рассмотрено 125 обращений касательно ограничения конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением, из них удовлетворено 59%.

Как сообщает Report, об этом написал глава Государственной службы по антимонополии и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, меры, принимаемые службой в целях предупреждения ограничения конкуренции, направлены на защиту интересов как субъектов предпринимательства, так и потребителей.