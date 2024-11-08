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Янтарный комбинат РФ планирует открыть торговую площадку в Азербайджане

Янтарный комбинат РФ планирует открыть торговую площадку в Азербайджане Калининградский янтарный комбинат (входит в группу "Ростех"), владеющий сетью магазинов в России, планирует открыть торговую площадку в Азербайджане.
Бизнес
8 ноября 2024 г. 15:20
Янтарный комбинат РФ планирует открыть торговую площадку в Азербайджане

Калининградский янтарный комбинат (входит в группу "Ростех"), владеющий сетью магазинов в России, планирует открыть торговую площадку в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Ведутся переговоры по запуску торговых площадок в Гонконге и Азербайджане", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день торговая сеть комбината насчитывает девять собственных магазинов, расположенных в Калининградской области, Москве и Санкт-Петербурге. Комбинат открыл первый магазин в Китае.

Отметим, что в 2024 году добыто 627 тонн минерала. Комбинат ежегодно выпускает ежегодно порядка 150 тыс. изделий. Это единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın kəhrəba kombinatı Azərbaycanda ticarət platforması açmağı planlaşdırır

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