В KOBİA поступило свыше 2,5 тыс. заявок от бизнес-структур по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре

По состоянию на 1 ноября текущего года в Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило 2 520 заявок от предпринимателей, касающихся деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре реформ", опубликованном опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций на тему "Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур".
Среди обратившихся 503 иностранных и 2 017 отечественных предпринимателей.
При этом 1 479 заявок предусматривают реализацию инвестиционных проектов, из них 4% подано иностранными и 96% - местными инвесторами.
56% инвестиционных проектов охватывают торговлю и обслуживание, 8% - строительство, туризм, здравоохранение, образование и культуру, 17% - промышленность и 19% - сельское хозяйство.