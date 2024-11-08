Россельхознадзор проконтролировал экспорт пиломатериалов в Азербайджан

С начала года из Курганской области РФ в 7 стран, в том числе в Азербайджан было экспортировано 6 тыс. 325 партий пиломатериалов хвойных пород в количестве 277,8 тыс. кубометров и 37 партий саженцев плодовых и лесных культур в количестве 10,6 тыс. штук.

С начала года из Курганской области РФ в 7 стран, в том числе в Азербайджан было экспортировано 6 тыс. 325 партий пиломатериалов хвойных пород в количестве 277,8 тыс. кубометров и 37 партий саженцев плодовых и лесных культур в количестве 10,6 тыс. штук.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Получателями данной подкарантинной продукции стали юридические лица и индивидуальные предприниматели Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана.

За период с 9 января по 31 октября 2024 года специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в целом был проконтролирован вывоз с территории Курганской области 6 тыс. 336 партий пиломатериалов хвойных пород и 40 партий саженцев плодовых и лесных культур. В связи с наличием на территории региона карантинных фитосанитарных зон от всех партий были отобраны образцы.



"Согласно полученным заключениям Курганского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", карантинные объекты в растительной продукции, планируемой к экспорту и вывозу в другие регионы страны, не обнаружены", - говорится в сообщении.



На основании лабораторных заключений должностными лицами Управления Россельхознадзора на все партии подкарантинной продукции были оформлены карантинные сертификаты для отправки по месту назначения.

