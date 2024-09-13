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В Масаллы проходит выставка-продажа "KOB FEST"  

В Масаллы проходит выставка-продажа "KOB FEST"   15:54
Бизнес
13 сентября 2024 г. 16:15
В Масаллы проходит выставка-продажа KOB FEST  

В Масаллинском районе стартовала выставка-продажа "KOB FEST", организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Как сообщает Report, на ярмарке представлена продукция свыше 50 субъектов микро- и малого бизнеса из Масаллы и соседних регионов.

На выставке можно приобрести продовольственные и непродовольственные товары, изделия ремесленников и мастеров творчества. Помимо торговли, посетители могут принять участие в культурно-развлекательной программе и мастер-классах.

Выставка проходит с 10:00 до 18:00, она завершится 15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilir

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