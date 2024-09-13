В Масаллы проходит выставка-продажа "KOB FEST"

15:54

В Масаллинском районе стартовала выставка-продажа "KOB FEST", организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Как сообщает Report, на ярмарке представлена продукция свыше 50 субъектов микро- и малого бизнеса из Масаллы и соседних регионов.

На выставке можно приобрести продовольственные и непродовольственные товары, изделия ремесленников и мастеров творчества. Помимо торговли, посетители могут принять участие в культурно-развлекательной программе и мастер-классах.

Выставка проходит с 10:00 до 18:00, она завершится 15 сентября.