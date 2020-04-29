​В марте три госкомпании Азербайджана не осуществляли экспорт

В январе-марте этого года Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на апрельский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспорт по ненефтяному сектору составил 33,6 млн долларов США, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ЗАО AzerGold (19 млн долларов США), ОАО "Азерэнержи" (17,8 млн долларов США), ООО "Азералюминиум" (17,4 млн долларов США), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (10,7 млн долларов США), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (2,5 млн долларов США), ТЭС "Азербайджан" (822 тыс. долларов США), ООО ASK Şüşə (166 тыс. долларов США).

В I квартале этого года экспорт ЗАО AzerGold увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт ОАО “Азерэнержи” сократился на 53,6%. За отчетный период "Азералюминиум" снизил экспорт на 8,9%, "Азерпамбыг" увеличил почти в девять раз. За три месяца этого года экспорт ЗАО “Азербайджанские авиалинии” сократился на 55%, ООО ASK Şüşə увеличил в 59 раз.

ТЭС "Азербайджан" начал экспорт в этом году. В марте ОАО “Азерэнержи”, ТЭС "Азербайджан" и ООО ASK Şüşə не осуществляли экспорт.