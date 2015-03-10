​В Лянкярани выявлен нелегальный цех по производству кондитерской продукции

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Согласно поступившей информации, Лянкяранским зональным отделением Службы государственного надзора по вопросам технического регулирования и стандартизации при Государственном комитете Стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана, в кондитерском цехе по ул. Низами в г. Лянкярани, принадлежащей Алие Мирза гызы Самедовой и функционирушей незаконно, проведена проверка. Об этом Report сообщили в пресс-службе Комитета.

В ходе проверки было выявлено, что производимые в цеху восточные сладости - пахлава, шекербура и булки, изготовляются без каких-либо сертификатов соответствия, гигиены и качества. Кроме того, также выявлены факты хранения готовой продукции в антисанитарных условиях.

В результате проверки производство в нелегальном цехе приостановлено, сообщается о принятых соответствующих мерах согласно законодательству.