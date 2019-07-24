Курилки в аэропортах России могут сделать платными

Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении, а уже ко второму чтению депутаты намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты.

Как передает Report, об этом рассказал «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов.

По его мнению, цена должна составлять 50–100 рублей. Общественники считают, что курилки вообще нельзя возвращать в аэропорты, так как это приведет к загрязнению воздуха и в соседних помещениях. В Минздраве также ранее выступали против законопроекта. Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию.

Запрет на курение в аэропортах действует с лета 2014 года. В 2017 году депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес законопроект о возвращении курилок на рассмотрение парламента, в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству его поддержал. Инициатива не получила одобрение Минздрава и Роспотребнадзора.