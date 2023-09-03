О нас

В Китае были представлены инвестиционные и бизнес-возможности Азербайджана

В Китае были представлены инвестиционные и бизнес-возможности Азербайджана В рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) состоялось мероприятие "Год инвестиций в Китай: конференция по продвижению большей открытости в сфере услуг".
Бизнес
3 сентября 2023 г. 15:46
В Китае были представлены инвестиционные и бизнес-возможности Азербайджана

В рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) состоялось мероприятие "Год инвестиций в Китай: конференция по продвижению большей открытости в сфере услуг".

Как передает Report, выступая на конференции, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров отметил значимость для страны инновационно-ориентированных инвестиционных возможностей Китая. Приверженность азербайджанской экономики диверсификации, инновациям и трансформации обеспечивает благоприятную среду для иностранных инвесторов. Обладающий стратегическим положением на пересечении Востока и Запада Азербайджан имеет большие возможности для привлечения китайских инвесторов. Министр экономики отметил, что Азербайджан вносит значимый вклад в укрепление регионального партнерства путем предоставления услуг в транспортной, энергетической и других сферах. В этом плане особое значение имеют реализуемые в Азербайджане проекты и возможности Свободной экономической зоны Алят.

Глава ведомства указал на возможности реализации совместных проектов, основанных на применении инноваций и умных технологий в процессе реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

В ходе мероприятия министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао проинформировал участников конференции об инвестиционных возможностях Китая, секторе услуг, а также потенциале сотрудничества в этих сферах.

В рамках конференции выступили государственный министр Департамента Великобритании по бизнесу и торговле Доминик Джонсон, заместитель исполнительного директора Международного торгового центра Дороти Тембо и другие спикеры. Мероприятие продолжилось сессиями и переговорами.

Находящаяся с визитом в КНР делегация Азербайджана в рамках CIFTIS посетила с единым стендом Invest in Azerbaijan. Наша страна уже пятый раз участвует в этом мероприятии в рамках единого стенда.

В этом году выставка охватила такие направления сектора услуг, как ИКТ, финансы, культура, туризм, спорт, цепочки снабжения, бизнес, проектный консалтинг, строительство, здравоохранение и защита окружающей среды. На стенде Made in Azerbaijan представлены инвестиционный потенциал, качественная и конкурентоспособная продукция Азербайджана. На стенде предоставлена подробная информация о деятельности Агентства поощрения экспорта и инвестиций, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Свободной экономической зоны Алят, Азербайджанской инвестиционной компании и Фонда развития предпринимательства, а также предлагаемых бизнесу услугах, механизмах поддержки и возможностях потенциального сотрудничества с зарубежными инвесторами.

Министр экономики АР Микаил Джаббаров провел встречу с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юанюань, в ходе которой стороны отметили значимость взаимных визитов в реализации экономического потенциала, рассмотрели вопросы определения новых возможностей для расширения экономических связей.

В Пекине состоялся Азербайджано-китайский инвестиционный и торговый форум. В мероприятии приняли участие предприниматели и представители государственного сектора.

М.Джаббаров подчеркнул, что мероприятие является платформой, символизирующей крепкие и устойчивые связи, имеет особое значение для обсуждения экономического роста, расширения торговли и возможностей сотрудничества. Подъем азербайджано-китайских отношений на уровень стратегического партнерства открывает широкие перспективы для развития торгово-экономического сотрудничества. Между двумя странами подписан ряд соглашений, направленных на укрепление экономических отношений по поощрению и защите инвестиций и предотвращению двойного налогообложения, а также документы о техническом и экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Между странами осуществляется эффективное инвестиционное сотрудничество. В Азербайджане зарегистрировано 275 компаний с китайским капиталом. Кроме того, китайские компании подали заявки на участие в инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана. Компания Huawei уже участвует в проектах «Умное село» и «Умный город» в этом регионе.

Тесное сотрудничество налажено с Китаем и на уровне глобальных инициатив в сфере транспорта и логистики. Азербайджан вложил значительные инвестиции в развитие инфраструктуры Среднего коридора, который является важной частью проекта «Один пояс, один путь», инициированного Китаем.

Министр также проинформировал о реформах и росте в экономике Азербайджана. Было отмечено, что за прошедший период Азербайджан успешно перешел от ресурсозависимой экономики к экономике, развивающейся на инновациях, предпринимательстве и наукоемкой промышленности. В прошлом году реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,6%. Подчеркнуты поддерживаемые инициативами правительства в нашей стране налоговые льготы, льготное кредитование и благоприятный инвестиционный климат, расширение государственно-частного партнерства.

Президент Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юанюань подчеркнула наличие хороших перспектив для расширения партнерства между деловыми кругами, рассказала о развитии сотрудничества по различным направлениям.

Заместитель директора Департамента иностранных инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции Китая Су Юаньцзи, заместитель секретаря Рабочей комиссии Китая Ли Цян, генеральный вице-президент China Energy International Group Co., Ltd. Линь Сяодан и представители других китайских структур поделились своим видением расширения торгово-экономических связей с Азербайджаном, взаимном признании и реализации инвестиционных возможностей наших стран, возможности сотрудничества в сфере зеленой энергии и по другим вопросам.

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев, исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансуров проинформировали о мерах по привлечению иностранных инвестиций, благоприятных условиях для инвесторов.

В рамках форума обсуждено укрепление партнерства между деловыми кругами, перспективы реализации совместных инициатив по различным направлениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın biznes və investisiya imkanları Çində nümayiş olunub

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi