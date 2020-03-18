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Министр здравоохранения: В Казахстане установят единую цену на маски

В Казахстане установят единую цену на маски

Единую предельную цену намерены установить в Казахстане на медицинские маски.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

"Мы приняли решение установить предельную цену и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточение ответственности за спекуляцию масками, в том числе в интернете. Сейчас над этим ведется работа, я думаю, что в ближайшие дни мы зафиксируем, уже соответствующие полномочия у государственной комиссии по предельным ценам на жизненно важные товары есть", - сказал Биртанов в эфире "Первого канала - Евразия".

"Здесь мы скажем: да, для того, чтобы ажиотажа не было, мы не можем маски заставлять продавать по низкой себестоимости тогда, как на черном рынке они в два раза дороже стоят. Поэтому мы установим единую цену, справедливую цену, но любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности. Сейчас вместе с юристами правительства это рассматривается", - добавил он.

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