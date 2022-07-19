В Карабахе налогоплательщикам могут предоставить налоговые льготы

Правительство Азербайджана рассматривает возможности предоставления налоговых льгот налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях, а также в сфере аграрной переработки.

Правительство Азербайджана рассматривает возможности предоставления налоговых льгот налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях, а также в сфере аграрной переработки.

Report сообщает об этом со ссылкой на Министерство экономики.

По информации, в рамках обсуждения изменений в налоговое законодательство с общественными объединениями, представляющими интересы предпринимателей, состоялась встреча представителей Государственной налоговой службы и Общественного совета при министерстве.

Начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Ниджат Иманов выступил с презентацией на тему "Законопроект о поправках в Налоговый кодекс, подготовленный в рамках бюджетно-налоговой политики на следующий год".

Членам Общественного совета была предоставлена подробная информация об основных направлениях изменений в налоговом законодательстве на следующий год, а также о положительных результатах реформ, проведенных за прошедшие периоды. Н.Иманов отметил, что для создания инвестиционного климата, являющегося одним из основных направлений изменений, и в целях снижения налогового бремени для стимулирования местного производства планируется предоставление налоговых стимулов налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на освобожденных территориях, а также в сфере аграрной переработки.

Участникам встречи также рассказали о работах по снижению налоговой нагрузки посредством льгот социального характера в пакете изменений, сохранению позиции страны в международных рейтингах, а также изменению ряда административных положений.