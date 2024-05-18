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В Исмаиллинском районе строят предприятие с инвестстоимостью 68 млн манатов

В Исмаиллинском районе строят предприятие с инвестстоимостью 68 млн манатов В Исмаиллинском районе проходит церемония закладки фундамента нового производственного предприятия компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers.
Бизнес
18 мая 2024 г. 13:06
В Исмаиллинском районе строят предприятие с инвестстоимостью 68 млн манатов

В Исмаиллинском районе проходит церемония закладки фундамента нового производственного предприятия компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers.

Как сообщает корреспондент Report из Исмаиллы, инвестиционная стоимость предприятия составляет 68 млн манатов.

Фундамент предприятия заложили министр экономики Микаил Джаббаров, генеральный директор ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Рена Мамедова, глава исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров.

Предприятие будет производить различные виды газированных и негазированных безалкогольных напитков.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda inşa ediləcək zavoda 68 milyon manat investisiya yatırılacaq

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