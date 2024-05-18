В Исмаиллинском районе строят предприятие с инвестстоимостью 68 млн манатов

В Исмаиллинском районе проходит церемония закладки фундамента нового производственного предприятия компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers.
Как сообщает корреспондент Report из Исмаиллы, инвестиционная стоимость предприятия составляет 68 млн манатов.
Фундамент предприятия заложили министр экономики Микаил Джаббаров, генеральный директор ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Рена Мамедова, глава исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров.
Предприятие будет производить различные виды газированных и негазированных безалкогольных напитков.