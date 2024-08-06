В Гяндже проходит выставка-ярмарка KOB FEST

В Гяндже проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST.

В Гяндже проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Согласно информации, на ярмарке, организованной в ”Хан-багы", представлены сельскохозяйственные и промышленные товары, мучные изделия, продукты питания, текстиль, безалкогольные напитки, продукты пчеловодства, изделия ручной работы мастеров из более чем 60 субъектов МСП из Гянджи, а также близлежащих городов и районов.

На церемонии открытия ярмарки присутствовали глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и председатель правления МСП Орхан Мамедов.

Выставка-ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 до 8 августа.