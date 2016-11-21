В Гяндже построят молочный завод

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже будет построен завод по производству молока и молочных продуктов.

Как сообщает Report, завод, построенный на территории площадью 6 гектаров, будет запущен в 2017 году.

По информации, первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Леонид Маринич и глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев сегодня подписали меморандум о строительстве завода. К строительству будут привлечены белорусские специалисты.

Л.Маринич заявил, что на территории, где реализуется проект, будут взяты образцы почвы для изучения ее химического состава. Завод будет производить молоко и молочные продукты для населения региона.

Отметим, что первоначальная договоренность о строительстве комбината была достигнута в ходе рабочего визита Э.Велиева в Беларусь. Азербайджанская делегация была принята вице-премьерами Беларуси Михаилом Русым и Владимиром Семашко. В ходе встречи была сформирована совместная рабочая группа по строительству аграрно-промышленного комплекса в Гяндже.