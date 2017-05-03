В Губе начался III бизнес-форум Азербайджан-Индонезия - ФОТО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Губинском районе начался III бизнес-форум экономического сотрудничества предпринимателей Азербайджана и Индонезии.
Как сообщает северное бюро Report, на встрече принимают участие посол Индонезии в Азербайджане, сотрудники посольства и предприниматели, работающие в северном регионе Азербайджана.
Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанание, открывший вступительным словом форум, проинформировал участников о стране, которую он представляет.
На собрании речь шла о широком туристическом потенциале Индонезии. Одной из основных фраз, прозвучавших на форуме, было предложение о расширении сотрудничества между двумя странами в сфере туризма. В настоящее время обсуждения в этом направлении продолжаются.
Форум продлится до второй половины дня.
Valeh DadaşovАвтор новости
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