В Грузии ожидается дефицит хлеба?

"У Грузии есть двухмесячный запас муки, поэтому производство хлеба не находится под угрозой".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал директор Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаза Долидзе.
По его словам, из-за резкого роста цен пшеница в Грузию не импортируется: "Однако некоторые мукомольные заводы поставляют муку, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока цена на пшеницу не стабилизируется".
Комментируя проблему, заместитель министра сельского хозяйства Георгий Ханишвили отметил, что импорт муки привел к автоматическому сокращению запасов пшеницы.
По его словам, в стране нет проблем с запасами муки, правительство способствовало импорту дешевой муки, чтобы грузинский народ мог покупать хлеб по дешевой цене.
Заместитель министра отметил, что в стране нет дефицита какого-либо продовольствия: "Грузия обеспечена любым продовольствием, нет никаких признаков ее нехватки".
Глава Ассоциации импортеров зерна Грузии Леван Силагава сообщил, что в стране есть 10-дневные запасы пшеницы. Он отметил, что последние месяцы мельницы стоят из-за небольшого объема импорта пшеницы в Грузию.