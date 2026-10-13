Предотвращена контрабанда более 124 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

На служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничные войска Азербайджана предотвратили контрабанду 124 кг 965 г наркотических средств из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС),

В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий 11 октября обнаружены и изъяты из незаконного оборота 75 кг 515 г, а 12 октября - 49 кг 450 г наркотических средств.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.