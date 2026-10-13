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    Предотвращена контрабанда более 124 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 14:19
    Предотвращена контрабанда более 124 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    На служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничные войска Азербайджана предотвратили контрабанду 124 кг 965 г наркотических средств из Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС),

    В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий 11 октября обнаружены и изъяты из незаконного оборота 75 кг 515 г, а 12 октября - 49 кг 450 г наркотических средств.

    По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Исламская Республика Иран
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    İrandan Azərbaycana 124 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    MiniBoss
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