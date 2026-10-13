ПЕА призвала представителей ПСР воздержаться от безответственных заявлений в адрес Азербайджана

В течение длительного времени в ряде турецких медиа и на платформах социальных сетей, в том числе на информационных ресурсах, известных своей близостью к правящей Партии справедливости и развития (ПСР), распространяются не соответствующие действительности, предвзятые, клеветнические и порочащие Азербайджан сведения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), опубликованном в ответ на высказывания главного советника президента Турции Октайя Сарала и депутатов правящей Партии справедливости и развития в отношении Азербайджана.

В заявлении отмечается, что, учитывая партнерские отношения между ПЕА и ПСР, а также исторические братские и дружеские связи между народами Азербайджана и Турции, до сих пор азербайджанская сторона проявляла сдержанность в отношении подобных случаев. Цель заключалась в том, чтобы не допустить негативного влияния безответственных действий отдельных кругов на отношения между двумя государствами и народами.

Однако в последнее время информационная кампания против Азербайджана приобрела более агрессивный, систематический и откровенно клеветнический характер. В частности, к ней присоединились лицо, занимающее должность главного советника президента Турции, и депутаты правящей ПСР, что делает необходимым открыто высказать позицию по данному вопросу.

"Прежде всего, мы решительно отвергаем попытки целенаправленно искажать азербайджано-израильские отношения, приписывать им якобы исключительный характер и использовать это для выдвижения политических обвинений против Азербайджана. Азербайджанская Республика поддерживает с Израилем нормальные межгосударственные отношения, основанные на нормах международного права и взаимных интересах", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что позиция Азербайджана по палестинскому вопросу последовательна, ясна и принципиальна. Страна неизменно поддерживала законные права палестинского народа, оказывала Палестине финансовую и гуманитарную помощь. Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Мухаммед Мустафа в разное время посещали Азербайджан. Деятельность посольства Государства Палестина в Азербайджане также обеспечивается при финансовой поддержке азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял с самых высоких международных трибун, что Азербайджан поддерживает урегулирование палестинского вопроса на основе международного права и соответствующих резолюций ООН, в рамках принципа "двух государств", при условии признания Восточного Иерусалима столицей Государства Палестина. Позиция Азербайджана в отношении событий в Газе также основывается на гуманитарных ценностях, защите гражданского населения и международном праве.

Отношения Азербайджана с исламским миром, отмечается в заявлении, строятся не на политической конъюнктуре, а на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Вклад страны в укрепление исламской солидарности высоко оценивается мусульманскими государствами. Проведение в Азербайджане в 2027 году очередного саммита Организации исламского сотрудничества также является выражением международного доверия к стране.

"В этой связи хотели бы напомнить, что среди основополагающих принципов ислама важное место занимают справедливость, равенство, взаимное уважение и солидарность. Ни одно государство исламского мира не вправе навязывать свою волю другим мусульманским народам, вмешиваться в их внутренние дела или считать себя выше других. Стремление служить единству мусульманского мира должно подтверждаться не гегемонистскими тенденциями, а равноправным сотрудничеством и взаимным уважением", - говорится в заявлении.

Азербайджанский народ исторически выступал против империализма, колониализма и неоколониальных подходов. Эта принципиальная позиция остается неизменной и сегодня.

В ПЕА выразили серьезное сожаление в связи с популистскими и безответственными заявлениями главного советника президента Турции Октайя Сарала и депутатов правящей ПСР, сделанными без учета сути вопроса, конституционного устройства Азербайджана и правовых основ свободы вероисповедания в стране. Подобные высказывания противоречат духу братских отношений между Азербайджаном и Турцией и могут способствовать искусственному нагнетанию напряженности в общественном пространстве.

В заявлении отмечается, что азербайджанский народ на протяжении всей своей истории с большим уважением относился к национальным, духовным и религиозным ценностям. Свобода вероисповедания в стране гарантируется Конституцией. Азербайджанское государство обеспечивает равное отношение к представителям всех религий и считает религиозное многообразие богатством общества.

Правила, применяемые в сфере образования, основываются на принципах равенства, светскости, верховенства закона и обеспечения равных возможностей для всех граждан. Согласно Конституции Азербайджанской Республики, Азербайджан является светским государством. Этот принцип закреплен и в Конституции Турецкой Республики. Поэтому превращение светского государственного устройства и образовательной политики Азербайджана в предмет политических манипуляций неприемлемо.

В самой Турции политические дискуссии вокруг религиозных и светских ценностей углубляют поляризацию в обществе. В ПЕА считают, что использование таких чувствительных вопросов, как ношение головного платка, в качестве инструмента политических манипуляций и раскола не служит ни единству турецкого народа, ни солидарности мусульманского мира в целом. Особенно недопустимо использовать подобные вопросы в качестве средства политического давления на Азербайджан. В партии призвали правящую ПСР отказаться от такой пагубной политики.

В заявлении также отмечается, что оскорбительные, клеветнические и порочащие высказывания в адрес президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, распространяемые отдельными информационными ресурсами, вызывают справедливое возмущение азербайджанской общественности.

Принцип "Одна нация, два государства", сформулированный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, составляет духовную и политическую основу азербайджано-турецких отношений. Однако нельзя допускать искажения сути этого исторического выражения. Речь идет именно об одной нации и двух независимых государствах. Этот принцип ни в коем случае не дает одному государству права вмешиваться во внутренние дела другого или навязывать ему собственные политические и идеологические подходы.

Азербайджанский народ веками стремился к независимости, восстановил свою государственность и сегодня живет в суверенном государстве, проводящем самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику под руководством президента Ильхама Алиева.

В ПЕА считают, что представители Партии справедливости и развития, особенно лица, занимающие высокие государственные должности, должны быть ответственными в своих заявлениях и уважать суверенитет, конституционное устройство и внутренние дела Азербайджанской Республики.

"Надеемся, что соответствующие политические круги Турции воздержатся от шагов, способных нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и Турцией", - говорится в заявлении.