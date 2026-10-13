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    Министр: Республиканский олимпийский спортивный лицей важен для развития азербайджанского спорта

    Индивидуальные
    • 13 октября, 2026
    • 14:18
    Министр: Республиканский олимпийский спортивный лицей важен для развития азербайджанского спорта

    Республиканский олимпийский спортивный лицей, расположенный в бакинском поселке Бакиханов, является важным образовательным учреждением для развития азербайджанского спорта.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    Он напомнил, что после ремонта в спортивном лицее был проведен ряд работ.

    "Этот лицей функционирует уже длительное время. В ремонте также участвовали федерации. На следующем этапе у нас есть определенные планы, связанные с этим местом. Лицей является важным образовательным учреждением для развития спорта. Здесь обучались олимпийские и мировые чемпионы по борьбе, дзюдо и боксу. В лицее обучаются 450 учеников из различных регионов страны. Верю, что число олимпийских и мировых чемпионов будет только расти", - сказал министр.

    Отметим, что в лицее капитально отремонтированы залы вольной, греко-римской борьбы и дзюдо. Кроме того, заново отстроены общежитие, здание столовой и учебные классы.

    Напомним, что мировые и олимпийские чемпионы такие как Кямандар Меджидов, Борис Корецкий, Назим Гусейнов, Валерий Беленький, Эльнур Мамедли, Хазар Исаев, Вугар Оруджов, Гейдар Мамедалиев являются воспитанниками этого лицея.

    Фарид Гаибов
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