В ГНС за I полугодие возбуждено 466 уголовных дел

11:14 В I половине этого года в Главном управлении предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы (ГНС) было возбуждено 466 уголовных дел.

Сотрудники Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы в I половине этого года в (ГНС) возбудили 466 уголовных дел.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Уголовные дела касались главным образом фактов уклонения от уплаты налогов, привлечения работников к выполнению работ (услуг) без вступления в силу трудового договора (контракта), изготовления, приобретения, хранения, продажи поддельных акцизных марок, осуществления незаконных денежных переводов и др.

За отчетный период производство по 90 уголовным делам было прекращено, 76 уголовных дел в отношении 86 лиц были направлены в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного акта. В отношении 3 лиц, задержанных в качестве подозреваемых по уголовным делам, избрана мера пресечения в виде ареста.

По уголовным делам, расследование которых завершено, а также по материалам, по которым отказано в возбуждении дела без оправдательных оснований, в государственный бюджет возмещен ущерб в размере 23 млн манатов.

За отчетный период по расследуемым уголовным делам и материалам обеспечено возмещение ущерба государственному бюджету в общей сумме 15,9 млн манатов.

В январе-июне проведено 104 мероприятия налогового контроля в отношении 44 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание. При этом к налогоплательщикам применены финансовые санкции на общую сумму 555,8 тыс. манатов. В результате проведенных мероприятий оперативного налогового контроля были выявлены случаи привлечения к выполнению работ (услуг) 126 работников и приняты соответствующие меры.

За отчетный период в результате превентивных мер, принятых в связи с материалами, поступившими из налоговых органов по налоговой задолженности, в государственный бюджет взыскан 1 млн манатов.