В Германо-азербайджанской внешнеторговой палате обсуждены изменения в налоговом законодательстве

10:26

Представители Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана приняли участие в очередном заседании рабочей группы по налоговым, таможенным и правовым вопросам Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, в заседании приняли участие начальник Главного Управления налоговой политики ГНС Рашад Нуриев и начальник отдела Эльдар Мадатов.

На мероприятии обсуждались изменения в Налоговом кодексе, улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах и другие вопросы. Также подчеркнута важность подобных обсуждений для улучшения бизнес-среды в стране и адаптации налогового законодательства к современным требованиям.