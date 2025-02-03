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В Германо-азербайджанской внешнеторговой палате обсуждены изменения в налоговом законодательстве

В Германо-азербайджанской внешнеторговой палате обсуждены изменения в налоговом законодательстве 10:26
Бизнес
3 февраля 2025 г. 11:03
В Германо-азербайджанской внешнеторговой палате обсуждены изменения в налоговом законодательстве

Представители Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана приняли участие в очередном заседании рабочей группы по налоговым, таможенным и правовым вопросам Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, в заседании приняли участие начальник Главного Управления налоговой политики ГНС Рашад Нуриев и начальник отдела Эльдар Мадатов.

На мероприятии обсуждались изменения в Налоговом кодексе, улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах и другие вопросы. Также подчеркнута важность подобных обсуждений для улучшения бизнес-среды в стране и адаптации налогового законодательства к современным требованиям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasında vergi qanunvericiliyində dəyişiklik müzakirə edilib

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