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    В Германии запретят эксплуатацию машин, работающих на дизтопливе

    Это связано с эмиссией дизельным двигателем оксида азота, вредного для человеческого организма

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С 1 января следующего года в немецком городе Штутгарт введут запрет на эксплуатацию транспортных средств с дизельным двигателем.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение было принято Административным судом Штутгарта по требованию Организации охраны окружающей среды Германии.

    Это связано с эмиссией дизельным двигателем оксида азота, вредного для человеческого организма. В решении суда говорится, что сокращение этих вредных веществ невозможно. Поэтому будет наложен запрет на эксплуатацию на дорогах автомобилей с дизельным двигателем.

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