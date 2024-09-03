О нас

В Евлахском пилотном агропарке еще одной компании предоставлен статус резидента 

В Евлахском пилотном агропарке еще одной компании предоставлен статус резидента  ООО Aran Zeytun получило статус резидента Евлахского пилотного агропарка, находящегося в подчинении Агентства по развитию экономических зон (İZİA).
Бизнес
3 сентября 2024 г. 19:44
В Евлахском пилотном агропарке еще одной компании предоставлен статус резидента 

ООО Aran Zeytun получило статус резидента Евлахского пилотного агропарка, находящегося в подчинении Агентства по развитию экономических зон (İZİA).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, новый резидент планирует закладку интенсивных фруктовых садов на территории 28,5 га. Общая стоимость проекта составит 262 тыс. манатов, в его рамках будут открыты 3 постоянных и 5 сезонных рабочих мест.

Отметим, что в Евлахском пилотном агропарке на площади 2007 га зарегистрированы 36 резидентов, которые намерены инвестировать в развитие проектов в общей сложности 52,9 млн манатов и открыть 314 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день резиденты уже инвестировали 29,8 млн манатов, создали 92 постоянных и 190 сезонных рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yevlax Pilot Aqroparkda daha bir şirkətə rezident statusu verilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi