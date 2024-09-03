В Евлахском пилотном агропарке еще одной компании предоставлен статус резидента

ООО Aran Zeytun получило статус резидента Евлахского пилотного агропарка, находящегося в подчинении Агентства по развитию экономических зон (İZİA).

ООО Aran Zeytun получило статус резидента Евлахского пилотного агропарка, находящегося в подчинении Агентства по развитию экономических зон (İZİA).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, новый резидент планирует закладку интенсивных фруктовых садов на территории 28,5 га. Общая стоимость проекта составит 262 тыс. манатов, в его рамках будут открыты 3 постоянных и 5 сезонных рабочих мест.

Отметим, что в Евлахском пилотном агропарке на площади 2007 га зарегистрированы 36 резидентов, которые намерены инвестировать в развитие проектов в общей сложности 52,9 млн манатов и открыть 314 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день резиденты уже инвестировали 29,8 млн манатов, создали 92 постоянных и 190 сезонных рабочих мест.