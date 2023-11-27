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В этом году объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции вырос на 55%

В этом году объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции вырос на 55% За январь-октябрь текущего года объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции увеличился на 55%.
Бизнес
27 ноября 2023 г. 12:44
В этом году объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции вырос на 55%

За январь-октябрь текущего года объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции увеличился на 55%.

Об этом Report сообщили в Бакинском международном морском торговом порту.

Было отмечено, что за первые 10 месяцев текущего года через Бакинский порт перевезено более 327 тыс. тонн металла и металлопродукции, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Металл и металлопродукция, ввозимые в основном из Казахстана в Бакинский порт, транзитом через Азербайджан поставляются в Турцию и ряд европейских стран, таких как Италия, Германия, Польша.

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Версия на английском языке ФотоVolume of metal and metal products transported via Baku Port up 55%
Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Bakı Limanı ilə daşınan metal və metal məhsullarının həcmi 55 % artıb

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