В этом году объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции вырос на 55%

За январь-октябрь текущего года объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции увеличился на 55%.
Об этом Report сообщили в Бакинском международном морском торговом порту.
Было отмечено, что за первые 10 месяцев текущего года через Бакинский порт перевезено более 327 тыс. тонн металла и металлопродукции, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Металл и металлопродукция, ввозимые в основном из Казахстана в Бакинский порт, транзитом через Азербайджан поставляются в Турцию и ряд европейских стран, таких как Италия, Германия, Польша.