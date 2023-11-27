В этом году объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции вырос на 55%

В этом году объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции вырос на 55%

За январь-октябрь текущего года объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции увеличился на 55%.

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За январь-октябрь текущего года объем перевозимого через Бакинский порт металла и металлопродукции увеличился на 55%. Об этом Report сообщили в Бакинском международном морском торговом порту. Было отмечено, что за первые 10 месяцев текущего года через Бакинский порт перевезено более 327 тыс. тонн металла и металлопродукции, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Металл и металлопродукция, ввозимые в основном из Казахстана в Бакинский порт, транзитом через Азербайджан поставляются в Турцию и ряд европейских стран, таких как Италия, Германия, Польша. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Volume of metal and metal products transported via Baku Port up 55%