В Дохе прошел круглый стол с участием бизнесменов Азербайджана и Катара

17:16

В Дохе организован круглый стол с участием азербайджанских и катарских бизнесменов.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являлись Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и Торгово-промышленная палаты Катара, поддержку оказали "Marsol Group" и Национальная ассоциация предпринимателей (ICMA).

По информации KOBIA, в мероприятии приняли участие свыше 60 бизнесменов из Азербайджана и Катара, действующих в секторах промышленности, туризма, услуг, ИКТ и других.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Катара Рашид бин Хамад Аль-Атба, посол Азербайджана в Катаре Махир Алиев и председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировали участников мероприятия об экономических и торговых отношениях между двумя странами, сотрудничестве в сфере предпринимательства, возможностях расширения деловых связей и перспективах реализации совместных инициатив с участием бизнесменов.

В рамках мероприятия также состоялись B2B встречи между азербайджанскими и катарскими бизнесменами, обсуждены возможности сотрудничества.