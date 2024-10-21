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В Дохе прошел круглый стол с участием бизнесменов Азербайджана и Катара

В Дохе прошел круглый стол с участием бизнесменов Азербайджана и Катара 17:16
Бизнес
21 октября 2024 г. 17:34
В Дохе прошел круглый стол с участием бизнесменов Азербайджана и Катара

В Дохе организован круглый стол с участием азербайджанских и катарских бизнесменов.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являлись Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана и Торгово-промышленная палаты Катара, поддержку оказали "Marsol Group" и Национальная ассоциация предпринимателей (ICMA).

По информации KOBIA, в мероприятии приняли участие свыше 60 бизнесменов из Азербайджана и Катара, действующих в секторах промышленности, туризма, услуг, ИКТ и других.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Катара Рашид бин Хамад Аль-Атба, посол Азербайджана в Катаре Махир Алиев и председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировали участников мероприятия об экономических и торговых отношениях между двумя странами, сотрудничестве в сфере предпринимательства, возможностях расширения деловых связей и перспективах реализации совместных инициатив с участием бизнесменов.

В рамках мероприятия также состоялись B2B встречи между азербайджанскими и катарскими бизнесменами, обсуждены возможности сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qətər iş adamlarının iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib

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