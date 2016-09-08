В декабре президенту Азербайджана вручат премию в номинации "Реформатор года"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Свыше 200 делегатов из 15 стран мира зарегистрировались для участия в 4-ом Международном Caspian Energy Forum-2016, который состоится 7 декабря 2016 года в Баку.

Об этом сообщил Report основной организатор мероприятия Caspian European Club.

По информации, в мероприятии примут участие руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний.

Как сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев, форум будет состоять из трех сессий.

Первая сессия "Экономические реформы – 2016. Первые итоги" затронет такие темы, как "Перспективы развития экономики в условиях кризиса мировых рынков, реформирование экономики", "Меры стимулирования частного сектора и развития экспортоориентированных отраслей".

В рамках второй сессии "Основные проекты. Инвестиционная привлекательность энергетического сектора Азербайджана" будут представлены доклады: "Основные месторождения азербайджанского сектора Каспия. Первые итоги разведки перспективных площадей", "Основные экспортоориентированные проекты в сфере downstream", "Проекты возобновляемой энергетики, ветропарки, термальные солнечные станции, геотермальная и гидроэнергетика".

В рамках третьей сессии "Переход от сырьевой к экспортоориентированной составляющей развития" будут рассмотрены доклады: "Развитие промышленных парков, инвестиционная привлекательность азербайджанской экономики", "Налоговые меры стимулирования", "Развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане – основа конкурентоспособной экономики", "Соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджана и ЕС – институциональные перспективы сотрудничества, принципы ВТО в Азербайджане", "Финансовая стабильность – основа инвестиционной привлекательности основных отраслей экономики", "Конкурентоспособность банковского сектора, основы открытой экономики", "Основные транспортные проекты Север-Юг, Один пояс – один путь – Великий шелковый путь, стадии реализации", "Между Пекином и Лондоном – соединения, хабы, тарифная политика, перспективные грузопотоки", "Запуск магистрали Баку-Тбилиси-Карс, перспективы проекта".

Отмечается, что в рамках официального открытия 4-го международного Caspian Energy Forum – 2016 президенту Азербайджанской Республики, председателю Caspian European Club (Caspian Business Club Ильхаму Алиеву будет вручена Международная премия Caspian Energy Award в номинации "Реформатор года".

Международная премия Caspian Energy Award вручается по результатам интернет-опроса, проведенного в 50 странах мира – читательской аудитории Caspian Energy - политическим деятелям, государственным чиновникам, руководителям диппредставительств, государственных и частных компаний за вклад в развитие экономики стран каспийско-черноморского и балтийского регионов. Международная премия Caspian Energy Award проводится при поддержке Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group.