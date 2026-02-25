Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Чехии пройдет конференция по вопросам экспорта в ЦА и Азербайджан

    Бизнес
    • 25 февраля, 2026
    • 15:21
    В Чехии, 3 марта, пройдет конференция, посвященная вопросам экспорта в Центральную Азию и Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщает госагентство по поддержке экспорта Чехии (ChechTrade).

    Отмечается, что на конференции будет обсуждаться вопрос экспорта чешской продукции в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Агентство отмечает, что эти регионы с растущим экономическим потенциалом.

    "Узбекистан - одна из самых быстрорастущих экономик Центральной Азии с динамичным внутренним рынком и продолжающимися реформами, открывающими широкие возможности для международного сотрудничества в различных сферах. Казахстан - крупнейшая экономика региона, которая благодаря масштабам рынка, инвестициям в модернизацию и стремлению к диверсификации экономики предлагает широкий спектр возможностей для иностранных компаний. Азербайджан усиливает свою роль регионального торгово-логистического узла на стыке Европы и Азии и, наряду с энергетическим сектором, развивает другие отрасли экономики и инфраструктуру", - говорится в сообщении.

    Агентство сообщает, что конференция также представит практический опыт работы на рынках региона, портфель услуг агентства CzechTrade и предоставит возможность для B2B встреч.

