В Чехии пройдет конференция по вопросам экспорта в ЦА и Азербайджан
- 25 февраля, 2026
- 15:21
В Чехии, 3 марта, пройдет конференция, посвященная вопросам экспорта в Центральную Азию и Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщает госагентство по поддержке экспорта Чехии (ChechTrade).
Отмечается, что на конференции будет обсуждаться вопрос экспорта чешской продукции в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Агентство отмечает, что эти регионы с растущим экономическим потенциалом.
"Узбекистан - одна из самых быстрорастущих экономик Центральной Азии с динамичным внутренним рынком и продолжающимися реформами, открывающими широкие возможности для международного сотрудничества в различных сферах. Казахстан - крупнейшая экономика региона, которая благодаря масштабам рынка, инвестициям в модернизацию и стремлению к диверсификации экономики предлагает широкий спектр возможностей для иностранных компаний. Азербайджан усиливает свою роль регионального торгово-логистического узла на стыке Европы и Азии и, наряду с энергетическим сектором, развивает другие отрасли экономики и инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Агентство сообщает, что конференция также представит практический опыт работы на рынках региона, портфель услуг агентства CzechTrade и предоставит возможность для B2B встреч.