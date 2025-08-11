В центрах обслуживания налогоплательщиков в этом году оказано более 550 тыс. услуг

За январь-июль этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков в Азербайджане было принято 348 728 человек, которым было оказано 556 884 услуги

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.

Согласно информации, из них около 192,4 тыс. оказано в форме консультаций (ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством и администрированием), а более 131,3 тыс. являлись электронными услугами (помощь в составлении и отправке в электронной форме деклараций, отчетов и различных заявлений).

За отчетный период был направлен ответ на более чем 20,2 тыс. письменных обращений от налогоплательщиков, отправлено более 16,7 млн различных информационных уведомлений (писем), проведено 232 встречи с участием 2 335 налогоплательщиков, 2 948 налогоплательщикам были оказаны адресные услуги, а на мобильные номера налогоплательщиков с целью информирования было отправлено более 1 млн 919 тыс. уведомлений.