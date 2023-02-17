В Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум

Сегодня в Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Сегодня в Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов написал в Twitter.

В бизнес-форуме приняли участие 87 компаний, в том числе 26 компаний из Азербайджана и 61 компания из Венгрии.

O.Мамедов проинформировал участников мероприятия об инструментах поддержки KOBİA, инвестиционных возможностях в Карабахе и призвал венгерских предпринимателей принять активное участие в налаживании бизнеса в Азербайджане.

Сопредседатель совместной комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель комиссии с венгерской стороны, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто выступили на закрытии бизнес-форума.

На бизнес-форуме было подчеркнуто, что в результате усилий глав государств Азербайджана и Венгрии и подписанных ими важных документов повестка дня сотрудничества двух стран постоянно расширяется. Было доведено до внимания, что успешная деятельность венгерских компаний в Азербайджане, их интерес к участию в созидательной работе на освобожденных от оккупации территориях вызывает чувство удовлетворения. Были рассмотрены возможности увеличения двустороннего и транзитного грузопотоков, вопросы поощрения взаимных инвестиций.