В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум

В Будапеште сегодня состоялся азербайджано-венгерский бизнес-форум с участием представителей государственного и частного секторов двух стран.

Как сообщает Report, форум организован в рамках XI заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия.

На мероприятии выступили сопредседатели комиссии – министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Бабаев отметил, что итоги XI заседания комиссии определили будущие направления сотрудничества в соответствии с духом дружбы и стратегического партнерства азербайджано-венгерских отношений.

Министр подчеркнул, что правительства определяют рамки соглашения для сотрудничества, а бизнес-сообщество и инвесторы превращают эти соглашения в конкретные проекты. По его словам, бизнес-форум играет важную роль как платформа для установления партнерских отношений, продвижения инноваций и доступа к новым рынкам.

Сахиль Бабаев также пригласил венгерские компании инвестировать в Азербайджан, одновременно отметив, что азербайджанские компании также с нетерпением ждут новых возможностей развития в Венгрии и Европейском Союзе.

В рамках форума обсуждались возможности расширения двусторонней торговли, поощрения инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства, сотрудничества в сферах энергетики, зеленой экономики, продовольственной безопасности и транспорта.

В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией Hieronica Limited и Агентством по продвижению экспорта Венгрии (HEPA).

На бизнес-форуме состоялись встречи между предпринимателями, были проведены обсуждения о будущем сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие более 90 компаний, в том числе 30 из Азербайджана.