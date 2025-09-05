Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум

    Бизнес
    • 05 сентября, 2025
    • 18:18
    В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум

    В Будапеште сегодня состоялся азербайджано-венгерский бизнес-форум с участием представителей государственного и частного секторов двух стран.

    Как сообщает Report, форум организован в рамках XI заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия.

    На мероприятии выступили сопредседатели комиссии – министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

    Бабаев отметил, что итоги XI заседания комиссии определили будущие направления сотрудничества в соответствии с духом дружбы и стратегического партнерства азербайджано-венгерских отношений.

    Министр подчеркнул, что правительства определяют рамки соглашения для сотрудничества, а бизнес-сообщество и инвесторы превращают эти соглашения в конкретные проекты. По его словам, бизнес-форум играет важную роль как платформа для установления партнерских отношений, продвижения инноваций и доступа к новым рынкам.

    Сахиль Бабаев также пригласил венгерские компании инвестировать в Азербайджан, одновременно отметив, что азербайджанские компании также с нетерпением ждут новых возможностей развития в Венгрии и Европейском Союзе.

    В рамках форума обсуждались возможности расширения двусторонней торговли, поощрения инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства, сотрудничества в сферах энергетики, зеленой экономики, продовольственной безопасности и транспорта.

    В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией Hieronica Limited и Агентством по продвижению экспорта Венгрии (HEPA).

    На бизнес-форуме состоялись встречи между предпринимателями, были проведены обсуждения о будущем сотрудничестве.

    В мероприятии приняли участие более 90 компаний, в том числе 30 из Азербайджана.

