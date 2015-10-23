​В Барде состоялось открытие филиала сети маркетов Rahat

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня открылся 27-ой филиал сети маркетов Rahat.

Как сообщает Report, очередной филиал сети маркетов открылся по адресу г.Барда, улица 20 Января, 1 (на месте старого YENi маркета).

На мероприятии отметили, что в новом маркете Rahat клиентам предложат около 35 тыс. разновидностей товаров. Наряду с продуктами питания, в филиале также будет производиться продажа парфюмерии, оптики и одежды.

На открытии было также отмечено, что до конца года количество маркетов планируется довести до 35.

В настоящее время маркеты Rahat действуют в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, на территории Баладжар, Мингячевире, Уджаре.

На церемонии открытия заявили, что основная стратегия сети маркетов Rahat заключается в оказании услуг низшему и среднему слою населения. В сети маркетов, берущих за основу поставленные президентом Ильхамом Алиевым перед всеми предпринимателями принципы касательно оказания заботы людям, также планируются еженедельные скидочные акции.

Отметим, что сеть маркетов Rahat действует на рынке розничной торговли с 2009 года.