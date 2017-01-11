В Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-Чехия

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В рамках визита делегации во главе с министром промышленности и торговли Чехии Яном Младеком 17 января в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Чехия.

Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), бизнес-форум состоится при поддержке министерства экономики и организации Azpromo.

На форуме ожидается участие чешских компаний, занятых в сельскохозяйственной и пищевой промышленности, финансовом, страховом, энергетическом, логистическом, строительном, правовом, нефтехимическом, машиностроительном и других секторах. Регистрация участников начнется 17 января в 11:00 в Бакинском бизнес-центре (пр. Нефтчиляр, 32).

Заинтересованным лицам в кратчайшие сроки следует прислать свои данные по телефону или электронной почте (тел.: (012) 598 01 47/48 или (012) 437 11 42, внутренний - 123; e-mail: anuriyev@azpromo.az;).