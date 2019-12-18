​В Баку пройдет зимняя ярмарка

В Баку пройдет десятидневная зимняя ярмарка в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Лейла Мамедова.

По ее словам, зимние ярмарки будут проходить в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Сураханском и Абшеронском районах с 21 декабря: "В этом году на ярмарках, помимо продаж сельхозпродукции, будут организованы развлекательные программы".