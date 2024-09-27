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В Баку прошла акция по сдаче донорской крови  

В Баку прошла акция по сдаче донорской крови   Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Общественное объединение "Национальная ассоциация общества предпринимателей" (İCMA) при партнерстве с Marsol Group, Международным госпиталем Məlhəm, Национальным центром гематологии и трансфузиолог
Бизнес
27 сентября 2024 г. 18:55
В Баку прошла акция по сдаче донорской крови  

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Общественное объединение "Национальная ассоциация общества предпринимателей" (İCMA) при партнерстве с Marsol Group, Международным госпиталем Məlhəm, Национальным центром гематологии и трансфузиологии и Центральным банком крови организовали акцию по сдаче донорской крови.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, акция, приуроченная ко Дню памяти - 27 сентября, прошла в Бакинском доме МСП, госпитале Məlhəm и в здании Центрального банка крови.

В рамках акции около 500 человек, включая предпринимателей, сотрудников компаний, представителей KOBİA, İCMA и Marsol Group, сдали кровь, которая пойдет на лечение пациентов с гемофилией, талассемией и прочих нуждающихся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda könüllü qanvermə aksiyası keçirilib

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