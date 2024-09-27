В Баку прошла акция по сдаче донорской крови

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Общественное объединение "Национальная ассоциация общества предпринимателей" (İCMA) при партнерстве с Marsol Group, Международным госпиталем Məlhəm, Национальным центром гематологии и трансфузиолог

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Общественное объединение "Национальная ассоциация общества предпринимателей" (İCMA) при партнерстве с Marsol Group, Международным госпиталем Məlhəm, Национальным центром гематологии и трансфузиологии и Центральным банком крови организовали акцию по сдаче донорской крови.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, акция, приуроченная ко Дню памяти - 27 сентября, прошла в Бакинском доме МСП, госпитале Məlhəm и в здании Центрального банка крови.

В рамках акции около 500 человек, включая предпринимателей, сотрудников компаний, представителей KOBİA, İCMA и Marsol Group, сдали кровь, которая пойдет на лечение пациентов с гемофилией, талассемией и прочих нуждающихся.