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В Баку пройдет посвященный Карабаху бизнес-форум

В Баку пройдет посвященный Карабаху бизнес-форум Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.
Бизнес
9 сентября 2021 г. 19:23
В Баку пройдет посвященный Карабаху бизнес-форум

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

Как сообщает Report, об этом министр написал в социальных сетях.

"Во время встречи с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым мы обсудили вопросы, связанные с 10-ой встречей министров экономики Тюркского совета, которая пройдет завтра в Баку", - написал М.Джаббаров.

Отметив, что в рамках собрания также пройдет посвященный Карабаху бизнес-форум, он подчеркнул значимость организации этого мероприятия на высоком уровне.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host business forum dedicated to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağa həsr olunmuş biznes forum keçiriləcək

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