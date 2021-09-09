В Баку пройдет посвященный Карабаху бизнес-форум

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.
Как сообщает Report, об этом министр написал в социальных сетях.
"Во время встречи с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым мы обсудили вопросы, связанные с 10-ой встречей министров экономики Тюркского совета, которая пройдет завтра в Баку", - написал М.Джаббаров.
Отметив, что в рамках собрания также пройдет посвященный Карабаху бизнес-форум, он подчеркнул значимость организации этого мероприятия на высоком уровне.