Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Азербайджан делегации во главе с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом 14 мая в Баку пройдет азербайджано-вьетнамский бизнес-форум. Как сообщает Report, информацию об этом распространил фонд содействия экспорту и инвестициям (Азпромо).

На форуме ожидается участие около 40 вьетнамских компаний, функционирующих в области нефтегазовой промышленности, энергетики, строительства, ИКТ, финансирования и банковских услуг, сельского хозяйства, здравоохранения, торговли, различных услуг населению, туризма и транспорта, водного хозяйства, производства бытовой техники, оборудования и фармакологической продукции.

Форум пройдет при поддержке министерства экономики и промышленности и организации Азпромо.