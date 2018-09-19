В Баку пройдет 4-й Business Networking Night

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в 19:00 в Баку состоится 4-е мероприятие Business Networking Night бизнес-сети Majlis (Business Network).

Как сообщает Report, мероприятие, партнером которого является Baku Business Factory, соберет предпринимателей, руководящих лиц и менеджеров.

В Business Networking Night примут участие более 60 человек. В ходе мероприятия выступит испытавший себя во многих проектах Эльвин Дадашсой на тему "Сила воли".

Business Networking Night – это вечер для владельцев бизнеса, компаний и руководителей их отделов, для тех, кто хочет развить бизнес компании или ищет новые профессиональные знакомства.

Напомним, что бизнес-сеть Majlis создана несколькими предпринимателями. Первые встречи учредителей сети были закрытыми. В дальнейшем, наблюдая положительное влияние встреч, они приняли решение расширить бизнес-сеть и деятельность, сделать ее открытой для общественности. В настоящее время, помимо Business Networking Night, проводятся мероприятия различных форматов (Круглые столы, Coffee Break и пр.).

Основная миссия Majlis заключается в создании сильной сети предпринимателей, руководящих лиц и менеджеров высшего звена, тем самым внося вклад в развитие их бизнеса, личное развитие и в целом деловой среды в стране.