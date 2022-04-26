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Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией будет расти

Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией будет расти Сегодня в Баку проходит заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Бизнес
26 апреля 2022 г. 15:01
Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией будет расти

Торговые отношения между Азербайджаном и Россией развиваются, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 20% и, как ожидается, будет расти и дальше.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, для российского бизнеса в Азербайджане созданы все возможности.

Мустафаев напомнил, что сегодняшнее заседание является юбилейным, 20-м заседанием межправкомиссии: "В этом году также исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедший период отношения между Азербайджаном и Россией развивались по всем направлениям, вышли на уровень стратегического партнерства".

В заседании также принял участие заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук.

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Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani-Russian Intergovernmental Commission underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi daha da artacaq"

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