Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией будет расти

Сегодня в Баку проходит заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Торговые отношения между Азербайджаном и Россией развиваются, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 20% и, как ожидается, будет расти и дальше.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, для российского бизнеса в Азербайджане созданы все возможности.

Мустафаев напомнил, что сегодняшнее заседание является юбилейным, 20-м заседанием межправкомиссии: "В этом году также исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедший период отношения между Азербайджаном и Россией развивались по всем направлениям, вышли на уровень стратегического партнерства".

В заседании также принял участие заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук.