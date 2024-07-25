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В Баку проходит заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Сербии

В Баку проходит заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Сербии Сегодня в Баку проходит 8-е заседание межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.
Бизнес
25 июля 2024 г. 12:20
В Баку проходит заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Сербии

Сегодня в Баку проходит 8-е заседание межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Report, на встрече сопредседатели комиссии - министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и министр культуры Сербии Никола Селакович обсудили сотрудничество между двумя странами, результаты работы за прошедший период и повестку 8-го заседания комиссии.

Н.Селакович выразил удовлетворение расширением связей Азербайджана с Сербией.

На заседании также были рассмотрены перспективы сотрудничества в различных сферах, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в расширении торгово-экономических связей на основе новых проектов в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, образовательной и др. областях.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting session of Azerbaijan-Serbia Joint Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Serbiya Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilir

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