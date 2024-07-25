В Баку проходит заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Сербии

Сегодня в Баку проходит 8-е заседание межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.
Как сообщает Report, на встрече сопредседатели комиссии - министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и министр культуры Сербии Никола Селакович обсудили сотрудничество между двумя странами, результаты работы за прошедший период и повестку 8-го заседания комиссии.
Н.Селакович выразил удовлетворение расширением связей Азербайджана с Сербией.
На заседании также были рассмотрены перспективы сотрудничества в различных сферах, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в расширении торгово-экономических связей на основе новых проектов в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, образовательной и др. областях.