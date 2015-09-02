​В Баку проходит семинар по налогу на имущество

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу семинар на тему "Налог на имущество: новшества и пути урегулирования проблемы". Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом начальник Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Мехди Селимов.

Коснувшись вопроса проводимых в последнее время в стране работ с муниципалитетами, М.Селимов отметил недопустимость вмешательства в деятельность местных органов самоуправления.

Председатель Насиминского муниципалитета Назим Гараханов рассказал о новшествах, касающихся налога на имущество и муниципалитетов в Насиминском районе. Он отметил, что они уже перешли на систему электронной оплаты налогов и с целью стимулирования деятельности создали сайт www.nesimibelediyyesi.com: "Через сайт осуществляется оплата налога на имущество, налога на землю, за гостиницу и стоянку".

Напомним, что организатором мероприятия является Центр по работе с муниципалитетами министерства юстиции, Насиминский муниципалитет и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).