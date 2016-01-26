​В Баку проходит семинар на тему международных торговых сделок

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в Европейском региональном офисе по усилению потенциала Всемирного таможенного комитета (ВТК) стартовал семинар "Международные торговые сделки и документация". Как сообщает Report, трехдневный семинар организован Государственным таможенным комитетом Азербайджана (ГТК) и Международной сетью таможенных университетов (INCU).

В первый рабочий день семинара, на котором принимает участие заместитель председателя ГТК Сафар Мехдиев, организованы обсуждения на темы "Риски международных торговых сделок" и "Документация международных торговых сделок".