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    ​В Баку проходит семинар на тему международных торговых сделок

    Трехдневный семинар организован Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Международной сетью таможенных университетов

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в Европейском региональном офисе по усилению потенциала Всемирного таможенного комитета (ВТК) стартовал семинар "Международные торговые сделки и документация". Как сообщает Report, трехдневный семинар организован Государственным таможенным комитетом Азербайджана (ГТК) и Международной сетью таможенных университетов (INCU).

    В первый рабочий день семинара, на котором принимает участие заместитель председателя ГТК Сафар Мехдиев, организованы обсуждения на темы "Риски международных торговых сделок" и "Документация международных торговых сделок". 

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