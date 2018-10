В Баку проходит рабочая встреча встреча Азербайджан-Корея

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей в Баку проходит двусторонняя встреча, посвященная усилению двустороннего экономического сотрудничества в фармацевтическом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную прессу, встреча организована коммерческим отделом посольства Кореи в Азербайджане.

На мероприятии принимают участие представители 8 корейских компаний-производителей - Intraros Co. Ltd., Keum Cheong Pharma Co. Ltd, KKC Corporation (Ilyang Pharm), Tai Guk Pharm Co. Ltd., Dai Han Pharm Co. Ltd., Bc World Pharm Co. Ltd., Huons Global Co. Ltd и Aju Pharm Co. Ltd., а также сотрудники отечественных компаний.