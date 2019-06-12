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В Баку проходит конференция-выставка Всемирной таможенной организации по ИКТ

​В Баку проходит конференция-выставка ВТО по ИКТ

Сегодня в Баку начала работу трехдневная конференция-выставка Всемирной таможенной организации (WCO IT/TI Conference & Exhibition).

Как сообщает Report, мероприятие "Новые технологии для смарт- границ" официально было объявлено открытым после прочтения поздравительного послания президента Ильхама Алиева.

Послание зачитал премьер-министр Новруз Мамедов. В послании главы государства говорится, что проделана большая работа по обеспечению прозрачности и внедрению информационно-коммуникационных технологий в таможенной системе Азербайджана. 

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