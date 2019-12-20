Сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие около 900 предпринимателей.

Среди участников форума председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Каримов, председатель Агентства по продовольственной безопасности Гошгар Тахмазлы и другие официальные лица.

В результате сотрудничества между таможенными органами и предпринимателями число предпринимателей, присоединившихся к системе "Зеленый коридор", в последние годы достигло 505. На участники системы приходится до 30% товарооборота в этом году.

По итогам форума будет принято обращение от имени участников к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.